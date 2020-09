Online-supermarkt Picnic komt naar Zwolle

Websuper Picnic vindt broodnodi­ge ruimte op Ecofacto­rij in Apeldoorn

4 april Websuper Picnic opent, als gevolg van de coronacrisis, een nieuw distributiecentrum van 20.000 vierkante meter in Apeldoorn. De online supermarkt wil uiterlijk begin juni de eerste orders verwerken vanuit het pand op de Ecofactorij, waar tot voor kort de doe-het-zelf groothandel THR in was gevestigd.