‘Onnodig’ 80 op een lege snelweg A28 bij Zwolle: dit is waarom je al wekenlang langzamer moet rijden

Haakse kruising Diezer­brink in Zwolle stemt tevreden: even wennen voor automobi­list, veiliger voor fietser

9:21 Een van de opvallendste veranderingen in winkelgebied Diezerbrink in Zwolle is het verdwijnen van de welhaast monumentale rotonde voor café-slijterij Stroomberg. Die heeft plaatsgemaakt voor een pleinachtige ruimte zonder al te veel poes­pas, maar wel met een haakse kruising. Dat stemt in de omgeving tot blijdschap.