Onrust in Indische Buurt Zwolle door parkeerplan:

‘Veel bewoners zijn overlast spuugzat’

Voor parkeren in de Indische Buurt moet voortaan betaald worden, wat de gemeente Zwolle betreft. Voor bewoners ligt een vergunning klaar. Zwolle is de overlast die wordt ervaren zat en voert maatregelen door. Dat dat voor spanningen in de buurt kan gaan zorgen, neemt ze voor lief.