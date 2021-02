Onrust rond avondklok? Alleen in Zwolle stuurt politie handjevol ‘vrijheidsstrijders’ naar huis

Alleen in Zwolle was op de Grote Markt een clubje van zo‘n tien mensen bijeen, in een rustig protest tegen de coronamaatregelen. Een daarvan was Iris Eva, die even van de ‘veroverde vrijheid’ dacht te genieten. Daarmee doelde ze op uitspraak van de rechter dinsdagmiddag dat de avondklok per direct zou worden opgeheven.