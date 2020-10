Onrustige nacht in Zwolle: vier aanhoudingen na vecht- en steekpartij

video & poll Elke dag is er nieuws over, maar weten we wel wat een veilig­heids­re­gio doet?

9 oktober ‘De veiligheidsregio’. In deze tijden van corona horen we die term steeds vaker. Maar wat houden veiligheidsregio's eigenlijk in? Wat zijn hun taken? En wie voeren die uit? We vroegen het de mensen op straat. En - spoiler alert - daar weet niet iedereen even goed antwoord op te geven.