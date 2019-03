Onstuimig, kletsnat en kans op storm: valt carnaval dit weekend in het water?

Zwolse studenten leren ons alles over MS

9:58 Haar oom heeft MS. Dus ja, de Zwolse studente Jonne Ekkel (20) weet wel hoe slopend die ziekte is. Samen met twee andere calo-studenten organiseert zij de Nationale MS-dag. Die is 29 mei in Zwolle. ,,De ziekte zet echt álles op z’n kop.”