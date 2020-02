Ontmoet Bobbi, het beste medicijn tegen eenzaamheid in dit woonzorgcentrum in Zwolle

Familiebe­drijf overnemen? Ouders spelen grote rol bij de keuze van hun kind, blijkt uit onderzoek

11:12 Ondernemers spelen een grote rol bij de beslissing van hun kinderen of zij het familiebedrijf overnemen en in hun voetsporen stappen. Liefst zouden zij hun kinderen helemaal vrij laten bij hun keuze. In de praktijk blijkt dat een worsteling.