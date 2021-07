Ontruiming in centrum Zwolle vanwege gaslek

Zwolle herdenkt dit jaar voor het eerst Keti Koti, de afschaf­fing van de slavernij: ‘Racisme is overal’

1 juli Het herkennen en aanpakken van racisme en discriminatie wordt steeds belangrijker in Zwolle. Woensdag zal in Zwolle de allereerste publieke herdenking van de afschaffing van de slavernij plaatsvinden, ook wel Keti Koti genoemd. Zondag volgt een speciale dialoogtafel. Organisatoren Shirley Kambel, Mariëtte Jansen en Djuwa Mroivili vertellen over het hoe, maar vooral het waarom. ,,Bewustwording is het sleutelwoord.”