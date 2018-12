Ontsteltenis en schouderophalen over racistische bekladding

De woning was net verhuurd, maar door de racistische leuzen zien de nieuwe bewoners af van het huis aan de Sumatrastraat. De woning blijkt eerder deze maand beklad met leuzen als ‘Geen buitenlanders’ en een hakenkruis. Directeur Sjoerd Quint van woningcorporatie Openbaar Belang is ‘boos en verdrietig tegelijk'. Bewoners van de multiculturele straat halen hun schouders op. De buurt is juist een stuk rustiger dan voorheen. Wel zijn volgens bewoners al eerder woningen beklad.

De racistische bekladdingen zijn volgens de politie op 10 of 11 december aangebracht, maar werden pas na de kerst publiekelijk gemaakt. De leegstaande woning stond op het punt te worden betrokken; alleen het huurcontract moest nog worden getekend. Dat ging niet meer door, zegt Openbaar Belang-directeur Quint. ,,Het gezin dat er zou gaan wonen heeft de bekladding ook gezien en voelde zich er niet meer veilig’’, vertelt Quint. ,,Ik vind dit echt verschrikkelijk. Ik ben er boos om en heel verdrietig van. Dit is totaal niet acceptabel.’’

Openbaar Belang heeft direct aangifte gedaan bij de politie. De teksten op de gevel van het huis impliceren dat gekleurde Nederlanders er niet welkom zijn. ,,Moeten we dit nou als een soort eis zien? Daar gaan we natuurlijk niet op in’’, zegt Quint met hoorbare irritatie. ,,Het is laf dat zoiets anoniem wordt gedaan.’’

‘Vaker voorgekomen’

Het racistische vandalisme leidt niet tot grote verontwaardiging bij buurtbewoners. Niemand wil met de naam in de krant, veel deuren blijven gesloten. Volgens een getinte overbuurvrouw van de ‘gewraakte’ woning, zouden donkere mensen hier hun intrek nemen. ,,Ik heb ze een paar weken geleden nog gesproken. Volgens mij waren het Afrikanen, ze zouden voor de woning gaan tekenen. Ik denk dat ze er na die leuzen vanaf hebben gezien. Dit kan gewoon niet.’’ Ze woont sinds 2001 in de Sumatrastraat, in het laatste deel van de lange straat, die een aantal jaren geleden deels tot ’t PEC Stekkie is gedoopt. ,,Het is vaker voorgekomen, al weer wat jaartjes geleden. Zelf heb ik nergens last van, ik woon hier ook al een poosje. Dat één iemand zulke achterlijke streken uithaalt wil niet zeggen dat dit een racistische buurt is.’’

Dat onderstreept Sjoerd Quint. ,,De Indische buurt is veelzijdig. Zelfs in die straat woont van allerlei pluimage wat. Het is een hele leuke straat, waar allerlei soorten mensen met elkaar leven.’’ De corporatiedirecteur wil niet in gaan op de identiteit van de mensen die er zouden gaan wonen. Wel geeft hij aan dat het niet ging om statushouders - vluchtelingen met een verblijfsvergunning die in elke gemeente in huurwoningen worden ondergebracht. ,,Het waren mensen die zelf via de wachtlijst op de woning hadden gereageerd.’’

Een buurtbewoonster die sinds begin deze eeuw in de Sumatrastraat woont, zegt dat ‘iedereen goed met elkaar om gaat’. Het is volgens haar niet de eerste keer dat racistische uitingen op huizen worden gekalkt. ,,Op het huis van een vriendin in de Borneostraat hierachter, is een aantal jaren geleden een hakenkruis gezet, net zoals nu. Ik heb er nu niets van meegekregen, leef mijn eigen leven. Ook als ik wist wie het gedaan had, zou ik niet de politie bellen. We zijn hier in de buurt niet van die bellers. Het maakt me niet uit wie erin komen.’’ Ook haar moeder gelooft niet dat racisme de aanleiding vormt. ,,Er wonen hier wel meer donkere mensen. Vroeger had je in deze buurt meer onrust, tegenwoordig is het rustig.’’