Ontvoerde Zwolse dino's terecht: stunt van oudejaarsvereniging

De 18 beste verhalen van 2018 Boaz uit Zwolle was één van de vijf aanwezigen op de begrafenis van meneer Bouwstra

31 december Vanaf Tweede Kerstdag tot en met Oudjaarsdag presenteren we elke dag de beste verhalen die wij bij de Stentor in 2018 hebben gemaakt. Geselecteerd door de redactie: de 18 beste verhalen van 2018. Vandaag het verhaal van Boaz Beeuwkes Bij de uitvaart van meneer Bouwstra in het crematorium in Zwolle waren vorige maand exact vijf mensen aanwezig. Geen familie, geen vrienden. Alleen de werkster, en de buren. En Boaz Beeuwkes (24). Een jonge Zwollenaar die sinds een paar jaar als vrijwilliger af en toe op bezoek ging bij meneer Bouwstra. Niet wetende van hoe nabij hij later diens zelfgekozen dood zou meemaken. Boaz is degene die in het uitvaartcentrum het woord neemt, voor het handjevol toehoorders dat ook maar bij toeval in het leven van de overledene verzeild is geraakt. Hij vertelt het levensverhaal van meneer Bouwstra. Een verhaal dat hij tot in den treure heeft aangehoord tijdens zijn bezoekjes.