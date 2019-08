Ontwaken op de Bruiscamping in Zwolle: ‘Ik was vergeten mijn luchtbed op te pompen‘

videoNevel hangt nog boven sportpark De Marslanden in Zwolle als rond half acht dinsdagmorgen de eerste tentjes opengeritst worden. ,,Hoe lang ik geslapen heb? Twee uurtjes", zegt Mark Walraven, terwijl hij in zijn ogen wrijft. ,,En nu? Eerst lekker douchen, ontbijten, en dan Zwollepoly. Wat dat is? Een soort monopoly, over Zwolle."

Rijen en rijen tentjes staan er voor de eerstejaars studenten die aan hun introductieweek begonnen zijn. Alle ruim 3000 campinggasten delen een tentje met een klasgenoot. Mark, die de studie Social Work gaat doen, heeft klasgenoot Tom Kruizinga als ‘roomie‘ gekregen. Die ligt nog in de tent, maar komt er even later ook uitgekropen. Slaperig, maar opgewekt. ,,Moe, maar het gaat goed.”

Bekken dicht

Terwijl de eerste studenten met een handdoek om de nek en tandenborstel in de hand richting de douches sjokken rekt studente Roos (technische bedrijfskunde) zich eens goed uit buiten de tent en draait haar lange haar in een knot. ,,We hadden een handdoek op de tent gelegd zodat we 'm vannacht terug konden vinden. Dat was maar goed ook, want het lijkt hier allemaal heel erg op elkaar.” Na terugkomst ging ze vannacht nog met wat klasgenoten op het veldje achter de tent zitten, maar dat werd haar niet in dank afgenomen. ,,Vanuit de tenten hoorde we roepen: ‘bekken dicht‘. Toen zijn we maar gaan slapen."

Volledig scherm De eerste vroege vogels komen uit hun tentje op de Bruiscamping. © Frans Paalman

In een hangmat op het sportveld ligt Martijn van Os bij te komen. ,,Nee, ik heb niet hier geslapen vannacht, maar in de tent. Waardeloos", zegt hij met schorre stem. ,,Ik had namelijk mijn luchtbed niet opgepompt. 's Middags had ik het niet gedaan en toen we 's avonds terug kwamen kon het niet meer", zegt hij. ,,Dus ik heb op de grond gelegen.”

Stijltang

Gaby Taribuka uit Vaassen ziet er een stuk frisser uit. Bij een van de oplaadpunten staat ze haar haar te doen met een stijltang. ,,Ja, die moest wel mee. Anders ben ik net een poedel, haha.” Drie uurtjes heeft ze geslapen. De eerstejaars studente hbo Rechten heeft zin in de dag. ,,Volgens mij gaan we zwemmen, helemaal prima.” Dat ze de nacht met een wildvreemde moest doorbrengen vond ze geen enkel probleem. ,,Je maakt snel een klik dus dat wildvreemde is er zo af."