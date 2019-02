Ontzegging en werkstraf voor officier van justitie na aanrijden fietsster in Zwolle

V. erkende tijdens de behandeling van de zaak dat het ongeval zijn schuld was. De officier van justitie verweet hem dat hij op die koude februaridag in 2017 de ruiten van zijn auto niet goed gekrabd had waardoor zijn zicht beperkt was. Ook zou hij de bocht te krap hebben genomen. ,,Ik zag haar te laat, heb haar geen voorrang verleend en aangereden. Ik heb veel schuldgevoel." Het ongeval gebeurde op de Goeijenmarke in Zwolle-Zuid. Het slachtoffer brak bij de aanrijding haar enkel en kuitbeen. Ze is volledig afgekeurd en moet misschien haar hele leven met krukken lopen.