Onveilige balkons in Zwolle worden gestut, zodat bewoners ze toch kunnen gebruiken

Financiële injectie van 470 duizend euro voor filmthea­ters Oost-Nederland, maar is het genoeg?

15:10 Er is weer even lucht voor filmtheaters in Nederland. Het Filmfonds maakte vandaag officieel bekend dat in totaal 26 Nederlandse filmtheaters financiële steun krijgen. Is het genoeg om de coronacrisis te overleven? Een korte rondgang bij de filmtheaters van Oost-Nederland.