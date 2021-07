Onvoldoende steun voor extra verlichting Park de Wezenlanden in Zwolle

GroenLinks-wethouder Monique Schuttenbeld moest op aandringen van coalitiepartijen Swollwacht en VVD haar licht laten schijnen over de situatie in Park de Wezenlanden. Na een steekincident en een vechtpartij is in juni op verzoek van de politie extra verlichting geplaatst, maar dat is een tijdelijke maatregel. Volgens de twee partijen is het vanuit veiligheidsoogpunt verstandig structureel extra lampen neer te zetten in het park.