'Onvoorzichtige buschauffeuse' hoort werkstraf eisen na aanrijden meisje: 'Ik zag een roze flits’

Bij het afslaan op de gevaarlijkste kruising in Zwolle, de rotonde op de Burgemeester Roelenweg en Pannekoekendijk, heeft een 61-jarige buschauffeur vorig jaar een klein meisje op de fiets over het hoofd gezien. Een aanrijding volgde, waarbij het meisje onder meer een breukje in de schedel heeft opgelopen.

Voor ‘aanmerkelijk onvoorzichtig rijden’ eiste de officier van justitie voor de rechtbank in Zwolle 100 uur werkstraf en een ontzegging van de rijbevoegdheid voor een half jaar, waarvan de helft voorwaardelijk. De vrouw uit Oldebroek had wat de aanklager betreft nog beter moeten uitkijken. ,,Juist van een beroepschauffeur in een zware logge bus wordt een extra zorgplicht verwacht.’’

Stapvoets

De 61-jarige W. van V. zag niets op het fietspad toen ze op 9 juni vorig jaar om een uur of acht ’s avonds van de Burgemeester Roelenweg de Pannekoekendijk op wilde draaien. Ze maakte stapvoets de bocht, maar zag ineens een ‘roze flits’ in de onderruit van de deur rechts en trapte gelijk op de rem. Het was te laat, voor de bus lag het meisje, het roze fietsje onder de bus.

De chauffeur denkt dat het kind, toen 6 jaar oud, schuil is gegaan achter de buitenspiegel en de kaartlezer in de bus. Zelf is de chauffeur ook nogal klein van gestalte. Het bijzondere is dat drie getuigen een eindje voor het kind haar moeder hebben zien fietsen. Ze draaide zich nog om naar haar dochter en wenkte haar, ook de moeder zelf zegt dat. Dat had de chauffeur alert moeten maken, is de suggestie. Van V. heeft die vrouw op de fiets evenmin gezien, ze blijft erbij dat de moeder na de aanrijding van achteren kwam aanrennen. Een inzittende van de bus heeft eveneens verklaard dat de chauffeur druk aan het kletsen was met een collega. Mogelijk was ze daardoor afgeleid.

Angstig

Het is nog goed afgelopen met het meisje. Na twee dagen is ze alweer uit het ziekenhuis gekomen. Behalve de schedelbreuk had ze ook een hersenschudding en een beschadigd slakkenhuis in het oor. Het breukje zit er nog, de artsen willen afwachten hoe zich dat met de groei herstelt. Maar de moeder liet weten dat de toekomst moet uitwijzen of er echt geen gevolgen zullen zijn. Haar dochtertje is wel heel angstig geworden en heeft slaapproblemen. .

De buschauffeur heeft geen contact met haar durven opnemen, omdat ze vlak na het ongeluk door een omstander werd uitgescholden voor ‘moordenaar’, dat heeft er fiks ingehakt. Haar werkgever Syntus heeft de familie wel bezocht en het slachtoffertje en haar klasgenootjes een ochtend meegenomen op een bustochtje door de stad, met een ijsje toe.