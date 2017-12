'Onvruchtbare' ram Hans zorgt voor geboortegolf aan lammetjes in Zwolle

Tent ingestort; IJs­beel­den­fes­ti­val Zwolle gaat niet door

12:15 De tent van het IJsbeeldenfestival naast de IJsselhallen is ingestort. Het kon de zware sneeuw die vannacht is gevallen niet meer dragen. Het festival dat op 23 december in Zwolle gepland stond moet worden afgeblazen, zegt organisator Erik Broekaart. De ijskunstenaars konden ternauwernood ontsnappen.