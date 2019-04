Onweer zorgt voor stormschade, boom op het spoor bij Ommen

Veroorde­ling voor mishande­len portier Zwolse coffeeshop

12:39 Hij mishandelde een coffeeshopportier, sloopte reclameborden, beledigde agenten en kreeg zelfs een toegangsverbod voor een kerk in Zwolle. De 44-jarige Marcel van C. maakte het in drie maanden tijd heel bont. ,,Als ik mijn medicatie niet slik, word ik erg agressief.’’