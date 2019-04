Onweersschade: Trein botst op omgewaaide boom bij Ommen

De zware onweersbuien die over Oost Nederland trokken zorgden op sommige plekken voor ernstige overlast. Tussen Ommen en Mariënberg belandde een boom op het spoor, waardoor treinen tijdelijk niet meer rijden. Brandweerkorpsen werden op meerdere plekken opgeroepen om hulp te verlenen bij het omzagen van verzwakte of omgewaaide bomen.

Prorail meldt dat er ongeveer 50 tot 70 passagiers uit de trein bij Ommen zijn gehaald en dat zij met een stadsbus verder reizen. Spooraannemer Asset Rail bekijkt hoe het spoor vrijgemaakt kan worden en of de trein daarna weer kan rijden. Het is nog onduidelijk hoeveel schade de trein heeft opgelopen. Er rijden vanavond geen treinen meer tussen Zwolle en Emmen. De NS verwacht op zijn site dat er pas na 1 uur vannacht weer verkeer mogelijk is over het traject.

Volledig scherm Ook in Beerzerveld moest de brandweer aan de slag om een boom die over de weg was gewaaid weg te halen. © Emiel Geerding

Ook in onder andere in Staphorst was er stormschade. En de wedstrijd van PEC Zwolle tegen FC Groningen werd vanwege het onweer afgelast.

Na een paar warme dagen waren de weersomstandigheden vanavond ineens een stuk slechter. Onweer, fikse regenbuien en lokaal ook hagel trokken over het oosten. ANWB en Rijkswaterstaat adviseerden weggebruikers rekening te houden met slecht zicht en rukwinden tijdens de buien.

Het onweer leverde ook mooie plaatjes op, zoals in Raalte waar een fotograaf een bijzonder schouwspel in de lucht vastlegde.

Volledig scherm Onweer boven Raalte. © Arnold Roolvink/News United

Volledig scherm Een omgewaaide boom bij Staphorst. © Harm Meter

Door de harde windvlagen waaide er in Staphorst een forse boom om. Ook elders in het land is de nodige stormschade gemeld.

Volledig scherm De wedstrijd van PEC Zwolle tegen FC Groningen werd afgelast. © VI Images