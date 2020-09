Onze IC’s zijn klaar voor 2de coronagolf, al had het medisch personeel graag iets meer tijd gehad

De Intensive Care (IC)-capaciteit in onze regio is groot genoeg om de tweede golf aan Covid 19-patienten op te vangen zonder dat andere zorg eronder lijdt. Dat zegt traumachirurg Richard Spanjersberg (41) van Isala namens Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Het ROAZ is verantwoordelijk voor uitbreiding van IC-capaciteit in onze regio.

Wat doet het ROAZ precies?

Richard Spanjersberg: ,,Alle capaciteit coördineren die nodig is om acute zorg te kunnen verlenen binnen de regio Zwolle. Dus: zorgen dat er genoeg IC-capaciteit is in de ziekenhuizen van onder anderen Apeldoorn, Deventer, Harderwijk, Hardenberg, Kampen, Meppel, Zutphen en Zwolle. Op het gebied van bedden, beademingsapparatuur, ruimte, personeel, management en patiëntenspreiding.’’

De regio waarover Spanjersberg het heeft:

Volledig scherm Het gebied waarbinnen het netwerk opereert is weergegeven in donkerpaars. © Netwerk Acute Zorg regio Zwolle

Is die capaciteit voldoende om de tweede golf aan Covid 19 patiënten op te vangen?

,,Niemand kan in de toekomst kijken, maar ik denk goed genoeg, zonder dat de overige zorg eronder lijdt. Per 1 oktober hebben wij achttien extra Intensive care-bedden in deze regio en op 1 januari 2021 komen er nog 29 bij. Daarnaast wordt de klinische capaciteit en de capaciteit buiten het ziekenhuis uitgebreid, bijvoorbeeld in de verpleging, verzorging en thuiszorg. We zijn beter voorbereid dan bij de eerste golf die onverwachts over ons heen kwam.’’

Quote Onze mensen zijn moe en een deel zit nog steeds ziek thuis’’ Richard Spanjersberg, Traumachirurg en woordvoerder Regionaal Overleg Acute Zorg

Zitten we al middenin die tweede golf?

,,Nog niet middenin, maar hij is wel begonnen. En vroeger dan gehoopt, wij hadden liever een paar maanden meer tijd gekregen om alles volledig op poten te krijgen.’’

Wat voor invloed heeft de vroege start van de tweede golf op verhoging van IC-capaciteit?

,,De opschaling is een grote, complexe operatie waaraan veel mensen heel hard hebben gewerkt en nog steeds werken. Op het gebied van technische capaciteit, logistiek, management, voorlichting en personeel. Alleen al wat dat laatste gebied betreft, was het erg fijn geweest als we iets meer tijd hadden gekregen om bij te komen van de eerste golf. Onze mensen zijn moe en een deel zit nog steeds ziek thuis. Bovendien duurt het 18 tot 24 maanden om IC-verpleegkundigen op te leiden waar een tekort aan is door corona.’’

Volledig scherm Zorgmedewerksters op de intensive care. © ANP

Hoe ziet de opschaling er verder uit?

,,De opdracht van het ministerie aan alle ziekenhuizen luidde: zorg dat we een tweede golf aankunnen zonder dat de overige zorg daaronder lijdt. Er moet ook voldoende capaciteit zijn om mensen met een hartinfarct of traumaverwondingen ten gevolge van een auto-ongeluk te helpen. Daarom zijn wij in Nederland van 1150 naar 1350 IC-bedden gegaan, inclusief alle toebehoren en beschermingsmiddelen. Regionaal van 59 naar 106 bedden, bijna een verdubbeling. Veertig procent daarvan is gereserveerd voor coronapatiënten.’’

Quote Als een groot deel van hen besmet raakt en ziek wordt, kan er een nijpend probleem ontstaan’’ Richard Spanjersberg, Traumachirurg en woordvoerder Regionaal Overleg Acute Zorg

Toch klinkt dat als een geruststellend groot aantal.

,,We hebben veel geleerd van de eerste golf, ook op het gebied van ligtijden van patiënten bijvoorbeeld. er is dus ook opgeschaald naar capaciteit buiten de IC-capaciteit om, bijvoorbeeld in revalidatiecentra en verpleging. En wij hebben met de ziekenhuizen onderling intensief contact over patiëntenspreiding. Er zal bij een extra druk op een bepaald ziekenhuis kunnen worden samengewerkt met een ander regionaal ziekenhuis. Daarnaast hebben wij nauw contact met ziekenhuizen in de regio Enschede en Duitse collega’s. Ook is er een lijntje met de regio’s Nijmegen en Utrecht mocht het nodig zijn. Daarom hebben wij ook een regionale afdeling opgericht van het LCPS. Ons doel is om niet boven de tachtig procent bezettingsgraad te komen van IC-capaciteit in onze regio, daarna verspreiden wij patiënten over naar andere ziekenhuizen.’’

Uitleg LCPS:

LCPS: Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) is belast met de coördinatie van patiëntenspreiding over Nederlandse ziekenhuizen tijdens de coronacrisis. Het LCPS is opgericht, kort na de uitbraak van het Covid-19 virus in Nederland om de IC-capaciteit optimaal te gebruiken. Het centrum is in het leven geroepen door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en heeft als thuisbasis het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Quote Prediken van burgerlij­ke ongehoor­zaam­heid getuigt van puberaal gedrag zonder kennis’’ Richard Spanjersberg, Traumachirurg en woordvoerder Regionaal Overleg Acute Zorg

Zijn er nog zaken waarover u zich zorgen maakt?

,,Er is momenteel voldoende capaciteit op het gebied van beschermingsmiddelen, zoals FFP2-mondkapjes. Die voorraad is eindig en nog niet alle bestellingen zijn aangeleverd. Mocht de coronagolf flink aanzwellen in Europa en alle landen gaan de markt weer op, dan worden leveringen nog onvoorspelbaarder. Dat zou betekenen dat we nog zuiniger omgaan met dat soort materiaal dan we nu al doen en dat kan gevaar opleveren voor de zorg en voor het personeel zelf, dat nog moe is van de eerste golf. Als een groot deel van hen besmet raakt en ziek wordt, kan er een nijpend probleem ontstaan. Vergeet in dat opzicht niet dat wij nog een inhaalslag moeten maken op het gebied van zorg die is blijven liggen tijdens de eerste golf aan coronapatiënten. Maar we doen op alle gebieden ontzettend ons best en meer dan dat kunnen we niet doen.’’

U en uw collega’s werken al maanden lang snoeihard om de zorg op peil te houden in tijden van het coronavirus. Hoe kijkt u aan tegen Famke Louise en andere Willem Engel-achtigen die hashtags als #ikdoenietmeermee de wereld in slingeren?

,,Ook de binnen de medische wereld zijn er verschillende opvattingen, de vraag wordt wel eens gesteld: hoeveel reguliere zorg mag je opofferen? En ik begrijp het als mensen klaar zijn met lockdowns, wie is dat niet? Maar het prediken van burgerlijke ongehoorzaamheid getuigt van puberaal gedrag zonder kennis.’’

Wie zitten er allemaal in Regionaal Overleg Acute Zorg? Om te kunnen zorgen voor acute zorg die 24 uur per dag beschikbaar is in deze regio, hebben verschillende partijen zich aangesloten bij het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Dit platform is onder anderen verantwoordelijk voor de opschaling van IC-capaciteit in onze regio. Aangesloten partijen zijn ambulancezorg, huisartsenzorg, GGD-en, Verpleging Verzorging en Thuiszorg (VVT), GGZ organisaties met een crisisdienst, GHOR, verloskundige zorg en ziekenhuizen. Het ziekenhuis met traumacentrumfunctie in de regio heeft tot taak het ROAZ te coördineren en te faciliteren, in onze regio is dit Isala Zwolle.