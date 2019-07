Onze rechtbankverslaggever verkent route veroordeelden: Elke taakstraf begint met een gesprek

Buurt schrikt op: persoon valt van derde verdieping flat Meppe­lerstraat­weg in Zwolle

13 juli Een persoon is in de nacht van vrijdag op zaterdag vanaf een balkon op de bovenste verdieping van een flat aan de Meppelerstraatweg naar beneden gevallen. De politie houdt het op een ongeluk. De persoon is na de val met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.