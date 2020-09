Onze voedselbanken krijgen het door corona drukker en drukker: ‘De crisis gaat nu pas echt beginnen’

Corona treft drie bewoners zorgcen­trum Zonnehuis Zwolle: ‘toch gebeurd waar iedereen bang voor was’

14 september Drie bewoners en vier personeelsleden van het Zonnehuis in Zwolle zijn besmet met corona. ,,Na een lange periode besmettingsvrij te zijn geweest is toch gebeurd waar iedereen bang voor was: dat het virus toch weer ergens de kop zou opsteken", zegt bestuurder Marco van Alderwegen van de Zonnehuisgroep IJssel-Vecht waar het zorgcentrum onder valt.