Onzekerheid na faillissement Zwolse zorgorganisatie: ‘Ik kan wel janken‘

Door het faillissement van de zorgorganisatie is het chaos troef, zeggen moeder en zoon. In het complex aan de Rodeleeuwsteeg wonen elf mensen met permanente begeleiding. ,,We tasten compleet in het duister en de medewerkers ook. Zij worden bestookt met vragen waar ze ook geen antwoord op hebben. Sommige begeleiders komen niet meer, omdat ze zich niet veilig meer voelen, want bewoners kunnen agressief reageren door de spanning. Rekeningen worden niet meer betaald, er is geen internet meer", vertellen ze.