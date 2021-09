Onzekerheid of sinterklaasintochten in regio Zwolle als vanouds kunnen: ‘Alleen als het veilig is’

Nederland gaat steeds meer van het slot, maar organisatoren van sinterklaasintochten in de regio Zwolle worstelen met de vraag of hun evenement weer kan plaatsvinden zoals vroeger. Bovendien begint de tijd dringen: de intochten zijn in het weekend van 13 november. ,,Het gaat om zoveel dingen, die kun je niet in twee weken organiseren.”

Vorig jaar moest de landelijke intocht nog uitwijken naar het fictieve plaatjes Zwalk. Nu de anderhalvemetermaatregel vanaf 25 september wordt losgelaten en er geen beperkingen meer gelden voor het aantal bezoekers aan evenementen - mits een coronatoegangsbewijs getoond wordt - lijkt de weg vrij voor een ‘gewone’ sinterklaasintocht.

Toch worstelen de organisatoren in de regio ermee hoe ze dat veilig kunnen doen. ,,Je kunt mensen wel toelaten met een coronabewijs, maar wat als mensen op de stadsbrug en op de dijk gaan staan om een glimp van de intocht te kunnen zien?’’, vraagt Jacco Swillens in Kampen zich af.

Verantwoordelijkheid

Swillens, van de stichting Sint in Kampen, gaat verder: ,,We willen eerst weten wie welke verantwoordelijkheid draagt. Dat heb ik al bij de gemeente Kampen neergelegd, om de druk op te voeren. De gemeente moet eerst uitzoeken welke verantwoordelijkheid waar ligt. Want wij kunnen als organisatie er wel een evenement van maken met een coronatoegangsbewijs, maar wat als mensen op de stadsbrug en de dijken erom heen gaan staan om de intocht te zien? De hele stad op slot gooien is ook geen optie.’’

Dat is volgens Swillens iets waar meer gemeenten met een grotere intocht mee worstelen. ,,Volgens mij is dat ook iets wat de gemeenten weer bij de veiligheidsregio neer moeten leggen.’’

Ook in Zwolle wordt er druk overleg gevoerd. Edwin ter Burg, organisator van de intocht in Zwolle, is in gesprek met de gemeente. ,,Wij hopen dat we een reguliere intocht kunnen verzorgen, maar alleen als het veilig kan’’, zegt Ter Burg.

Het lastige van de intocht is dat mensen op bruggen en langs de kant van het water gaan staan, herkent Ter Burg de situatie uit Kampen. De veiligheid kan daar moeilijk gehandhaafd kan worden. ,,Het moet gewoon verantwoord blijven. Er moet dus goed afgestemd worden met de gemeente. Daar zijn we nu druk mee bezig‘’, zegt Ter Burg.

Volledig scherm Een bomvol Van Heutszplein verwelkomt in 2018 Sinterklaas in Kampen. Hoe gaat het dit jaar? © Foto Freddy Schinkel

Knopen doorhakken

Swillens hoopt dat er snel duidelijkheid komt. Veel langer wachten met de organisatie van de intocht kan haast niet, terwijl het kabinet pas in november de maatregelen opnieuw beoordeelt. ,,We hebben wel twee maanden nodig om alles te regelen. De vaste crew is wel ingelicht, maar je hebt met zoveel zaken te maken, de boot moet geregeld worden, een podium. Het is niet mogelijk om dat straks nog in twee weken te organiseren. Er komen toch 10.000 mensen op af.’’

In Hardenberg hangt de vlag er niet anders bij, al gaat de organisatie voorlopig wel uit van een volwaardige intocht. Gert Overweg, voorzitter van de organisatie: ,,Wij gaan ervan uit dat het door kan gaan. We zijn het evenement gewoon zonder handremmen aan het organiseren.’’

Hij benadrukt dat ze niet weten hoe de maatregelen van 25 september uit gaan pakken. ,,We kunnen de intocht altijd nog afgelasten. De intocht aanpassen gaan we niet doen. Het is alles of niks.” Als de intocht toch niet doorgaat komt er volgens hem wel weer een plaatsvervangend evenement.

Voor de organisatie van de intocht in Hardenberg is het grootste probleem dat het evenement niet binnen hekken plaats vindt. ,,Je weet gewoon niet hoeveel mensen er gaan komen en waar die allemaal gaan staan’’, zegt Overweg.

‘Nog bezig met het verhaal’

In Steenwijk is de organisatie van de Sinterklaasintocht in handen van Vestingsstad Steenwijk. De intocht staat nu gepland voor zaterdag 13 november, gelijk met de landelijke intocht. Tineke Knorren kan nog niet direct iets zeggen over de gevolgen van de de persconferentie van dinsdag op de voorbereidingen. ,,We richten ons nu echt nog op het verhaal van de intocht.”

Wel durft Knorren de verwachting uit te spreken dat er dit jaar een intocht kómt in Steenwijk, in tegenstelling tot vorig jaar. ,,We zijn in gesprek met de gemeente Steenwijkerland, net zoals we de hele zomer met onze andere evenementen hebben gedaan. Dat overleg is steeds supergoed geweest, dus we hebben er alle vertrouwen in.”