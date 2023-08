Ooit boerderijen, nu een kantorenwijk: zo zag Hanzeland bij station Zwolle er vroeger uit

Groen licht voor nieuwe supermark­ten mét parkeerdek langs spoor Zwolle: ‘Over paar weken gaan we los’

De komst van Albert Heijn en Bristol in een nieuw pand is na enige vertraging dan toch aanstaande naast het spoor in Zwolle. De buurt hoeft zich tevens geen zorgen te maken dat na de fusie van Boni een tweede supermarkt uitblijft. Over twee jaar moeten beide supermarkten in nieuwe panden mét parkeerdek er staan.