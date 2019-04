Ooit had Irene (29) een grote vriendengroep, uiteindelijk lag ze wekenlang dood in deze woning

video Zwolse kapper Van der Worp stopt na 43 jaar: ‘We beginnen nu pas te beseffen wat voor functie we gehad hebben’

19:06 Herenkapper Van der Worp in de Sassenstraat stopt na 43 jaar. Het pand is verkocht en er komt een nieuwe kapper in. Ans: ,,We weten nog helemaal niet wat we nu gaan doen. Eerst maar een nieuw huis.’’