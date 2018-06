Ook basisschool Het Veldboeket in Zwolle sluit deze zomer. 85 Leerlingen waaieren uit naar vier andere scholen

video Geborduurd prikbord in Zwolse bieb maakt de tongen los

20 juni In de Stadkamer aan de Zeven Alleetjes in Zwolle hangt sinds woensdagmiddag een geborduurd doek dat een goed gesprek tussen mensen op gang kan brengen. Het is een idee van Tineke Puyenbroek (51). Zij is bekend van het Taalcafé en dol op handwerk.