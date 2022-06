Ook CDA keert zich in provincies tegen ‘stikstofdictaat’ uit Den Haag: ‘Dit gaat te ver’

Fietser (21) in kritieke toestand na aanrijding taxibusje Zwolle: ‘Bestuurder niet onder invloed’

Een 21-jarige fietser is afgelopen nacht ernstig gewond geraakt bij een aanrijding in Zwolle. Het slachtoffer is in ‘zeer kritieke’ toestand naar het ziekenhuis is gebracht. De jongeman werd op de oversteekplaats die kruist met de Nieuwe Veerallee geraakt door een taxibusje.

10:36