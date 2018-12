Ook de laatste telefooncellen van Zwolle verdwijnen: niemand gebruikt ze nog

Oude asbestlei­ding duikt op bij Openlucht­bad Zwolle

14:02 Een asbestleiding onder de ligweide van het Openluchtbad in Zwolle wordt weggehaald. De leiding is al jaren niet meer in gebruik, maar dook op tijdens graafwerkzaamheden bij het bad. Volgens de gemeente Zwolle hebben bezoekers van het zwembad nooit gevaar gelopen. De grond is ook niet vervuild.