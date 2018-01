Ook dit weekend nog hoge waterstanden in IJssel

Regen en smeltende sneeuw in de Alpen veroorzaken nog steeds hoge waterstanden in de Rijn en in de IJssel. Waterschap Drents Overijsselse Delta blijft dagelijks de dijken inspecteren en houdt de wind- en weersverwachting in de gaten. De piek bij Deventer is naar verwachting komende maandag. In de loop van volgende week daalt de waterstand.