Ook een pedofiel krijgt een tweede kans

,,Mijn vrouw, kinderen, vrienden en werk was ik kwijt. Ik kon niet dieper zinken.” Herman* is veroordeeld vanwege kindermisbruik. Nadat hij zijn celstraf had uitgezeten, voelde hij zich alleen en was bang terug te vallen. Om zijn gedrag in de hand te houden en weer een sociaal netwerk op te bouwen, besloot hij mee te doen aan een begeleid resocialisatieproject: COSA.

Het project COSA, Cirkels voor Ondersteuning, Samenwerking en Aanspreekbaarheid, is in 1994 in Canada ontwikkeld en werd in 2009 door Reclassering Nederland opgepikt. Het doel is om te voorkomen dat zedendaders meer slachtoffers maken. In Nederland doen er op dit moment 65 daders mee. Groepjes vrijwilligers van drie tot vijf personen helpen de zedendelinquent om uit een sociaal isolement te komen. Zij worden ondersteund door een ‘cirkel’ van professionals. Internationaal onderzoek toont aan dat COSA voor 75 procent minder recidive zorgt. Volgens Nederlands onderzoek ligt dit percentage nog hoger in Nederland. Slechts één zedendader die net was gestart met het project is tussen 2009 en 2016 opnieuw de fout in gegaan en veroordeeld voor het downloaden van kinderporno.

Foute gevoelens

Quote Als ik besef wat ik gedaan heb, blijft er niks van mezelf over. Herman misbruikte een minderjarige. Hij heeft spijt van zijn daad en accepteert zijn gedrag niet. Tranen biggelen over zijn wangen als hij zijn verhaal doet. ,,Als ik besef wat ik gedaan heb, blijft er niks van mezelf over. Dan ben ik het niet waard om te leven. Het is ontzettend laag.” Herman legt uit hoe hij het in zijn hoofd haalde om een minderjarige te misbruiken. ,,Heteroseksuele, homoseksuele en pedofiele gevoelens, die drie dingen zitten allemaal in mijn hoofd. Als het minder goed met me gaat, zoals toen mijn huwelijk niet lekker liep en ik ontevreden was over mijn werk, komen die foute gevoelens in me boven. Die ene keer de pedofiele kant, die ik dus niet in de hand had”, zegt Herman.

Het hebben van een relatie is voor Herman heel moeilijk. Vooral als hij openlijk over zijn daad praat. ,,Ik moet steeds inschatten of mijn vriendin bij me blijft als ik vertel wat ik gedaan heb. Een keer besloot ik het aan haar te vertellen. Ze was gelijk verdwenen.”

Stempel

Toen Herman hoorde over COSA besloot hij mee te doen om zo weer een plek in de maatschappij te krijgen en van het ‘stempel pedofiel’ af te komen. Hij was er drie jaar mee bezig. ,,Ik leerde een sociaal netwerk op te bouwen. Ik ondernam altijd weinig actie, was heel erg onzeker.” Wekelijks had Herman contact met de vrijwilligers. COSA liep parallel aan zijn behandeling. Hij kon zijn ‘ei’ kwijt. ,,Gesprekken over mijn gevoel, maar ook veel leuk dingen zoals biljarten en fietsen.”

Na een tijd kon hij het leven beter aan. Hij begon een eigen sociaal netwerk te creëren, kreeg weer contact met mensen en deed vrijwilligerswerk. Het aantal ontmoetingen met de mensen van COSA werd minder omdat hij nu goede vrienden heeft waar hij mee kan praten. ‘Foute’ gedachtes heeft hij zo goed als niet meer. ,,Als ik me nu niet zo goed voel, dan vermijd ik tijdens het fietsen bijvoorbeeld een schoolplein als het hoog zomer is. Bij een onverwachte situatie weet ik nu hoe ik moet reageren. Dit komt echt door vrienden en een goed netwerk.”

Buurman

De Zwolse Jessica (26), studente psychologie, is al drie jaar vrijwilliger en helpt een andere zedendader. Ze hoorde tijdens haar opleiding over COSA en was meteen enthousiast. ,,Ik dacht: goh wat een mooi project! Ik kon me heel goed vinden in de filosofie dat mensen na hun straf weer recht hebben op een volwaardig bestaan.” Moeite met zijn achtergrond heeft ze niet. ,,Natuurlijk keur ik het feit dat hij een delict heeft gepleegd niet goed, maar ik zie ook zijn positieve eigenschappen. Je ziet dat hij gaat voor een goede toekomst. De bedoeling is om iemand het gevoel te geven dat hij er weer toe doet.”

Quote De bedoeling is om iemand het gevoel te geven dat hij er weer toe doet. Jessica Bang is Jessica nooit geweest voor de veroordeelde. ,,Als je niet in contact met ze staat, dan blijft het een soort enge, angstige bedoening. Toen ik hem had ontmoet, dacht ik: het had gewoon mijn buurman kunnen zijn.” Er waren op een gegeven moment wel signalen dat de man terug zou kunnen vallen in verkeerd gedrag. ,,Hij was stiekem op zijn telefoon bezig en deelde niet alles meer met ons. We konden het met hem bespreken en daarmee het risico weg nemen. Er hoefden geen professionals bij te komen. Dat was heel mooi.”

Voldoening

Jessica is samen met de andere twee vrijwilligers hard aan de slag gegaan om de zedendader weer midden in de samenleving te brengen. ,,We hebben gesprekken, maar ondernemen ook activiteiten. Ik haal er heel veel voldoening uit, omdat ik zie dat het werkt. Ook vind ik het waardevol om met veel verschillende vrijwilligers van verschillende achtergronden te werken, want die hebben allemaal een verschillende kijk en plan van aanpak.”

Volgens Herman kunnen vrijwilligers net dat stukje warmte geven wat een professional niet kan. Huilend probeert Herman de juiste woorden te vinden. ,,Juist in die periode waarin ik mezelf niet kon waarderen, waren er vijf vrijwilligers die mij wilden helpen. Mijn zelfvertrouwen is heel erg gegroeid. Ik dacht zelf: dit heb ik niet verdiend."

In Oost-Nederland is de wachtlijst lang voor zedendelinquenten door een tekort aan vrijwilligers. ,,COSA is bekender geworden. Tbs-klinieken melden meer mensen aan. Als je let op de afstanden binnen dat hele gebied, dan is het nog wel een klus om een juiste vrijwilliger op de juiste plek te krijgen. Op dit moment hebben we tien daders in deze regio op de wachtlijst staan.”, zegt Cheret.

COSA

Quote Je bent geschikt als je iemands gedrag afkeurt, maar de mens niet. Mariska Cheret, Reclassering Nederland Het traject COSA duurt minimaal twee jaar. Het kan niet opgelegd worden door de rechter. ,,Ook als je weer compleet op eigen benen kunt staan, is er altijd een mentor waar je terecht kunt.”, zegt Mariska Cheret, woordvoerder van Reclassering Nederland. Vrijwilliger word je niet zo maar. ,,Je bent geschikt als je iemands gedrag afkeurt, maar de mens niet. Er gaan trainingen aan vooraf waarbij je leert om risicogedrag te signaleren. Ook wordt gezocht naar verschillende mensen met verschillende kwaliteiten en achtergronden die een zedendader begeleiden. ,,Soms is een wat ‘pittiger’ type nodig en soms juist een luisterend oor. Er wordt gelet op een mix van geslacht, maar ook op leeftijd.”