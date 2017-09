Ook hond Jacky na brand naar ziekenhuis

Dierenkliniek

De bruine, kortharige Jacky werd na een eerste check doorverwezen naar de dierenkliniek. In Ittersum, de opvang die dit weekeinde piketdienst draaide en zodoende beschikbaar was voor spoedgevallen. De kliniek onderzocht Jacky van top tot teen. De Vries: ,,We kijken dan of de hond kortademig is. En in zijn bek, om te zien of er roetdeeltjes naar binnen zijn gegaan."