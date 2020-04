Ook in dit studentenhuis in Zwolle is het menens: met z’n dertienen is het lastig afstand houden

Ja, de coronamaatregelen zijn goed te merken in het studentenhuis van Minke, Jem, Kim en Daan in Zwolle. Ze wonen met z'n dertienen in een vier verdiepingen tellend statig pand in de buurt van het station in Zwolle. Nou ja, normaal gesproken dan. Het nieuws dat de scholen dicht gingen was nog niet bekend, of zo'n beetje de helft van de bewoners verkaste naar zijn ouders.