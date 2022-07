Ook laatste blokkade in de regio opgeheven • Politie: ‘Beëindigen acties ging zonder geweld’

De blokkades bij distributiecentra in deze regio zijn in de loop van de middag en avond opgeheven. Nijkerk was een van de laatste plekken waar nog actie werd gevoerd bij een distributiecentrum. Alleen in Zwolle was nog een blokkade. Ook die is voorbij. De politie laat weten vandaag twee mensen te hebben opgepakt.