Ook Mastenbroek in beeld voor aardwarmte

Als het oppompen van aardwarmte in Zwolle-Noord succesvol verloopt, gaat de gemeente hoogstwaarschijnlijk ook een project starten in de polder Mastenbroek. Net als in het nu beoogde geothermiegebied tussen de wijken Stadshagen, Holtenbroek en Aa-landen, lijkt dat buitengebied eveneens geschikt.

Volledig scherm Het zoekgebied voor aardwarmte in Zwolle, plus de twee mogelijke locaties voor de bovengrondse installatie. © Anne Luchies

De ‘warmtebel’ waar Zwolle water uit omhoog wil halen, is onderdeel van een regionale, geschikte aardlaag. De geothermiebron in de Koekoekspolder (gemeente Kampen) maakt bijvoorbeeld gebruik van ditzelfde warmtereservoir. Het kansrijke deel waar Zwolle zich nu op richt, ligt aan de rand van dit aardwarmtegebied. Als hier aardwarmte (geothermie) succesvol opgepompt kan worden, dan wordt het voor de gemeente ook interessant naar de polder Mastenbroek, tussen Zwolle en Kampen, te kijken. Dit blijkt uit groot geologisch onderzoek.

Proefboring

,,De proefboring gaat veel zeggen over de kansen tussen Zwolle-Noord en de Koekoekspolder’’, zegt Johan Roeland, de Zwolse projectleider energietransitie. Als komende periode geen kink in de kabel komt, dan vindt over pakweg twee jaar zo'n proefboring plaats in het beoogde geothermiegebied in Zwolle-Noord. Die is nodig om te controleren of de bron daadwerkelijk het warme water kan leveren wat nu verwacht wordt.

Bij geothermie wordt water van zo'n 90 graden uit diepe aardlagen omhoog gepompt om vervolgens getransporteerd te worden naar woningen. Volgens de huidige berekeningen kunnen tienduizend huizen verwarmd worden dankzij het geothermieproject in Zwolle-Noord. Bij aardwarmte is sprake van een gesloten systeem, waarbij het opgepompte water weer de grond in gaat wanneer het afgekoeld is. Dit maakt het volgens de Zwolse wethouder Monique Schuttenbeld compleet anders dan boringen naar aardgas.

Ingewikkeld

Geothermie is een relatief nieuwe ontwikkeling. In Nederland zijn enkele tientallen installaties in gebruik, met name in de glastuinbouw. In stedelijk gebied is het ingewikkelder, omdat er een groter warmtenetwerk nodig is tussen de bron en de afnemers. Desalniettemin wil Zwolle hier haast mee maken, omdat ze zoekt naar manieren om meer duurzame energie op te wekken en de CO2-uitstoot in de stad te verminderen.

,,Het geothermieproject is intensief. Het kost tijd om te komen tot een echt ‘go’-besluit. Dat valt volgend jaar, na een proefboring kan het dan operationeel zijn in 2022’’, liet GroenLinks-wethouder Schuttenbeld vorige week in deze krant weten.