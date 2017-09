Ook NS ziet heil in Zwolle Centraal

De Zwolse ChristenUnie-wethouder Ed Anker heeft onlangs met een afvaardiging van de NS en ProRail gesproken over de mogelijkheid van een naamsverandering. Terwijl ze in het Zwolse stadhuis de lippen stijf op elkaar houden over dit onderonsje ('het is nog te vroeg om iets te melden'), wil NS-woordvoerder Inge Rijgersberg best een tipje van de sluier oplichten. ,,We staan hier absoluut niet onwelwillend tegenover, maar de bal ligt nu bij de wethouder."

Als er een formele aanvraag komt, gaat de naamswijzigingscommissie van NS/ProRail zich hierover buigen. ,,Het is ingewikkelder dan je denkt. In alle modellen moet het gewijzigd worden. Niet alleen de bordjes op het station, maar ook alles achter de schermen." Volgens Rijgersberg is het beste moment om een naamswijziging door te voeren de dag dat een nieuwe dienstregeling ingaat. ,,Dat gebeurt in december, maar ik weet niet of het binnen dit tijdsbestek mogelijk is."

Kosten

Belangrijk aspect bij het aanpassen van de stationsbenaming zijn de kosten. Aan het veranderen van station Arnhem in Arnhem Centraal, twee jaar geleden, hing een prijskaartje van ongeveer twee ton. ,,Over het algemeen zijn de kosten voor de aanvragen", meldt Rijgersberg.