Ook SP Zwolle trekt aan de bel over busvervoer Stadshagen

‘De bushalte voor de deur is verplaatst en er rijdt geen bus meer rechtstreeks terug, zodat een tripje naar de supermarkt te tijdrovend en te vermoeiend is geworden voor veel ouden-van-dagen‘, schrijft de SP in een persbericht. Door het beleid van opeenvolgende provinciale besturen wordt de stadsdienstregeling steeds verder uitgekleed en de bewoners van het Zonnehuis zijn daar nu de dupe van. Wat ook niet meehelpt is dat bewoners opeens meer moeten betalen voor een retourtje omdat de bus een veel grotere lus door de wijk rijdt. Maar de AOW stijgt al jaren niet en al die kleine beetjes tikken aan.‘ De SP zegt dat de ontevredenheid over de nieuwe dienstregeling breder leeft en wil daarom ervaringen van reizigers bundelen.