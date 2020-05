Ook zo'n fan van Overijsselse artiesten? Ze zijn nu verzameld in één afspeellijst

Kinderlok­ker die in Zwolle opnieuw de fout in ging krijgt alsnog tbs met dwangver­ple­ging

13:59 De 50-jarige Bernard W. die in 2016 voor het lokken en betasten van ruim veertig jonge kinderen tbs met voorwaarden (zonder gedwongen opname) kreeg opgelegd, moet van de rechter alsnog in een gesloten kliniek worden behandeld. W. was doorgegaan met het seksueel benaderen van kinderen, ondanks de enkelband die hij droeg. Hij ging in onder meer Zwolle opnieuw de fout in.