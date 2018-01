Ook Zwolle krijgt 'Historische Atlas'

In de afgelopen jaren zijn Historische Atlassen verschenen van verschillende steden. De Historische Atlas beschrijft de ruimtelijke ontwikkeling van de stad, de zogenaamde ‘spatial turn’, aan de hand van kaarten, cartografische reconstructies, schilderijen en foto’s. Ook Zwolle krijgt nu zo'n atlas over onder andere de vroegste bewoning, water- en landwegen in de middeleeuwen, de vestingwerken in de 16de en 17de eeuw, maar ook de groei van de stad in het begin en in de tweede helft van de vorige eeuw.