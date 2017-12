Ook Zwolle wil statiegeld op blikjes

De gemeente Zwolle sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie. Ze roept met tal van andere organisaties de Tweede Kamer op om in Nederland statiegeld in te voeren op blikjes en kleine petflessen.

Bij de eind november gestarte alliantie zijn in een mum van tijd tal van (milieu)organisaties en gemeenten als Amsterdam, Breda, Utrecht en Tilburg aangesloten. De Zwolse coalitiepartij D66 nam in deze stad het initiatief om mee te doen. ,,Er is een heleboel zwerfafval in Nederland, dus ook in Zwolle. Eén van de middelen om dit terug te dringen is statiegeld invoeren op blikjes en petflessen. Beter voor het milieu, mooier voor het aanzicht van de openbare ruimte", zegt aanjager Mark Oldengarm.

Op de VVD na omarmen alle Zwolse politieke partijen zijn initiatief. Coalitiepartij VVD geeft aan voor belonen te zijn in plaats van straffen. ,,We zijn niet per definitie tegen, maar er zijn andere middelen dan extra statiegeld. Daarbij komt dat het om landelijk beleid gaat, Zwolle hoeft daarom geen podium op te gaan", zegt raadslid Hans Wijnen.

Kosten

Het balletje kwam aan het rollen na de publicatie van het rapport 'Kosten en effecten van statiegeld op kleine flesjes en blikjes', dat toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma eind augustus presenteerde. De uitkomsten liegen er niet om. Een vorm van statiegeld (10 of 25 cent) invoeren, zal leiden tot een afname van 70 tot 90 procent van deze producten in het restafval, zo wordt voorspeld. ,,Nu zijn we vooral aan de achterkant aan het werk door het afval op te ruimen. Ook dat brengt kosten met zich mee", beseft D66'er Oldengarm.

Hoewel het de rijksoverheid is die op dit punt aan zet is, vinden de meeste Zwolse politici het toch belangrijk een signaal af te geven. ,,In februari spreekt de Kamercommissie hierover, dus als je als gemeente iets wilt doen, is dit het moment."

De Statiegeldalliantie is in het leven geroepen door het Recycling Netwerk Benelux. Ze zet zich in België en Nederland in voor een waarborgsom op blikjes en flesjes.