Oordeel over RTV Zwolle FM ligt bij gemeenteraad

Deadline

Dat onderzoek richtte zich vooral op het Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO), een groep mensen uit de samenleving die het mediabeleid vaststelt en controleert of de programma's aan de norm voldoen. Die had RTV Zwolle FM niet. Het Commissariaat stelde een deadline: op 24 augustus van dit jaar moest het PBO er zijn. Dat lukte. Nu schrijft het Commissariaat in een brief aan de gemeente dat die weer aan zet is: in een tussentijds advies moet de gemeenteraad oordelen of de PBO een voldoende afspiegeling van de stad is.