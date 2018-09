Oordeel waterschap bepalend bij omstreden stort in Zwolse plas

Video Golf in Zwols Park de Wezenlan­den: Ballen, bubbels en netwerken

7:30 De ballen vliegen om je oren in park de Wezenlanden in Zwolle, want daar werd het Wezenlandenpark Open gehouden. Netwerkorganisatie JCI Zwolle hield een eendaags golftoernooi. Voor parkbezoekers is het even uitkijken. „Mijn bal kwam bijna op de poot van Willem terecht!"