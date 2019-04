Oorlog op fietspad? Haal snelle en langzame deelnemers uit elkaar

Betegeld school­plein massaal vervangen door natuur­speel­plaats

6:14 Tientallen basisscholen in deze regio veranderen hun betegelde schoolpleinen in rap tempo in natuurspeelplaatsen. De provincies Overijssel en Gelderland stellen daarvoor miljoenen beschikbaar. Ruim 160 scholen hebben plannen ingediend om hun pleinen aan te pakken.