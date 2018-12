Oost Nederland gaat ‘geldzoekers in de zorg’ onderwerpen aan strenge toets

Station Stadshagen in Zwolle opent eind 2019: langer perron, en korte stops

21 december Een andere dienstregeling, een aantal technische maatregelen èn het verlengen van het perron van station Zwolle Stadshagen. Daarmee kan het veelbesproken station Stadshagen in Zwolle volgend jaar uiterlijk in december - of zoveel eerder - in gebruik worden genomen - twee jaar later dan gepland.