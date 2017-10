Oost-Nederland gaat tegen landelijke trend in: meer orgaandonoren

De cijfers komen naar buiten in het kader van de Donorweek. In een jaar tijd zijn er landelijk zo'n 12.500 orgaandonoren bijgekomen. In Zwolle geeft 21,9 procent van de 12-plussers toestemming om na overlijden organen of weefsel te willen doneren. Dit is hetzelfde aantal als in 2016. Ook in Deventer blijft het percentage orgaandonoren met 21,9 procent hetzelfde. In beide gemeenten is het aantal mensen dat geen toestemming geeft toegenomen ten opzichte van vorig jaar. In Zwolle is dat nu 11 procent, tegen 10,6 procent in 2016 en in Deventer 10,7 procent om 10,2 procent.