Oost-Nederland gooit 73 miljoen in de strijd voor brede sluizen Afsluitdijk

Dat staat in een ‘bidbook’ dat de provincies Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland hebben aangeboden aan de minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, die woensdag op bezoek was in Meppel. Het statement is duidelijk: de wens voor verbreding van de sluizen bij Kornwerderzand, het uitdiepen van de vaargeulen richting Urk en Lelystad en het verhogen van enkele bruggen is even urgent als menens voor de regio.