Oost-Nederland hoorde een dreun, maar wat was het?

Drummer uit Zwolle eert Brood en Muskee met album Still Believe

18:31 Hans la Faille (71) presenteert op 10 november in theater Odeon in Zwolle zijn nieuwe album Still Believe. Het wordt een muzikaal eerbetoon aan de periodes dat hij samenspeelde met Bertus Borgers (Sweet d’Buster), Harry Muskee (Cuby + Blizzards) en zijn jeugdvriend Herman Brood.