Oost-Nederland merkt minder van coronacrisis, Regio Zwolle ziet werkloosheid zelfs dalen

In Flevoland waait de vlag juist de andere kant uit. Daar steeg afgelopen maand het aantal mensen met een ww-uitkering met 17,9 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden. Dat is veel meer dan de landelijke stijging (12,7 procent). Reden is volgens UWV dat Flevoland economisch zwaar leunt op de Randstad en daar hakt de coronacrisis er harder in dan in het oosten van het land. Amsterdam bijvoorbeeld telt veel horeca.