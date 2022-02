Oost-Nederland reageert nuchter op nachtclubactie: ‘Dat is toch niks voor dorpsdiscotheken’

Vintage kleding­beurs in Zwolle stelt geduld honderden bezoekers flink op de proef

Vintage kleding is in en vooral voor millennials een uiting van hun idealisme. Dat merkten ze dit weekend bij de Zwolse Nieuwe Buitensociëteit, waar de Vintage Kilo Sale beide dagen was uitverkocht. Dat betekent circa 800 bezoekers per dag en daardoor lange wachtrijen tot wel anderhalf uur.

30 januari