Oost-Nederland verdeeld over klimaatverandering: dit vinden jullie

Terrasje pikken kan weer in Hardenberg: 'ineens stond meubilair er weer’

10 augustus Vier jongeren namen het begrip ‘terrasje pikken’ vorige week in Hardenberg wel heel letterlijk. In de nacht van woensdag op donderdag namen ze enkele barkrukken, een statafel en wat planten mee van het terras van grand café den Herdenbergher. Tot grote boosheid en ergernis van uitbater André Eggengoor, die dreigde er politiewerk van te maken. Als dieven in de nacht brachten de tieners het gejatte meubilair in de vroege zondagochtend stiekem terug. Zo voorkwamen ze dat de politie hen aan de hand van duidelijke camerabeelden in de kraag zou grijpen.