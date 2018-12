Oost-Nederland wacht stevige avondspits door regen en harde wind

Het is vandaag in het verspreidingsgebied van de Stentor een bewolkte dag en daarbij ook regenachtig, vertelt Raymond Klaassen, meteoroloog van Weerplaza.

Vanochtend wordt het vanuit het zuidwesten tijdelijk wel weer wat droger. De bewolking blijft wel overheersen. Vanmiddag gaat het vanuit het westen stevig regenen. ,,Het gaat dan ook plenzen. Ik denk dat in de avondspits daar ook echt hinder van gaat ondervinden’’, zegt Klaassen.

Buien

Het regengebied trekt in de loop van de middag naar het oosten weg en in het begin van de avond klaart het vanuit het westen op. De kans op een enkele bui neemt dan wel toe. De meeste buien zullen in de kustprovincies vallen, maar enkele buien trekken ook verder het land in. ,,Dat kunnen dan kortstondig stevige buien zijn. Met name rond het IJsselmeer en de Randmeren sluit ik niet uit dat er ook een klap onweer bij zit. Maar dat is wel een redelijk kleine kans.’’

Het is bijzonder zacht, de maximum temperatuur zit zo rond de 11 tot 12 graden in de oostelijke regio. Vanavond daalt het kwik naar een graad of 8.

Krachtig

Het waait stevig vandaag uit een zuidwestelijke richting, vrij krachtig boven land. Rond de Randmeren kan de wind zelfs krachtig zijn. Weerplaza noemt windkracht 5 tot 6 boven land. In de stedelijke gebieden zal het windkracht 4 tot 5 zijn.

De wind draait tegen de avond meer naar zuidelijke richting. Tegen de avond waait het het hardst in de kustprovincies. Doordat de avondspits op vrijdag vroeg begint, verwacht meteoroloog Klaassen van Weerplaza dat het verkeer nog net het staartje van het pittige regenfront mee krijgt.

Weekend